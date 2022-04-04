Эксперт Буткевич высказался о переименовании картины «Русские танцовщицы»

Национальная галерея Лондона приняла решение переименовать картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинские танцовщицы». Эксперт арт-рынка Дмитрий Буткевич прокомментировал такое нововведение. Об этом сообщило NEWS.ru.

Специалист заявил, что подобное решение является «бредом собачьим». По его словам, в момент создания полотна Украины в принципе не существовало. При этом, когда художник создавал картину, для него позировали балерины труппы Сергея Дягилева, которая носила название «Русские сезоны», передало ИА НСН.