Мир 17 марта 2023, 00:20 Эксперт Брутер назвал «словесным мусором» заявление Госдепа США о выходе России из ДСНВ

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Госдепартамент США отказался признавать приостановку участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказался об этом заявлении. Об этом сообщило радио Sputnik.

Представители Госдепа подчеркнули, что действия России «юридически некорректно». Однако специалист отметил, что для США свойственно принимать решения за других. Брутер назвал заявления страны «словесным мусором».

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«Вашингтон может считать все, что хочет, но Россия приостановила действие ДСНВ для себя», — подчеркнул эксперт.

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