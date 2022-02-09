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    09 февраля 2022, 19:42

    Эксперт Бобкова рассказала, почему Meta задумывается о закрытии Facebook и Instagram в Европе

    Дарья Морозова

    Директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская рассказала, почему Meta задумывается о закрытии Facebook и Instagram в Европе. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Бобковская отметила, что соцсети теряют молодую аудиторию. Кроме того, было несколько скандалов, связанных с компанией, а также нововведения, которые вызывают негатив у инвесторов.

    «Facebook подстроится под требования регуляторов. Потеря европейских пользователей станет для соцсети настоящей катастрофой, поэтому никто этого не допустит», — уверена она.