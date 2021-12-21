Эксперт Бардин высказался о требованиях России гарантий безопасности

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что США должны провести с Россией переговоры по гарантиям безопасности. Член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», кандидат политических наук Максим Бардин прокомментировал это заявление, передали «Дни.ру».

Специалист подчеркнул, что подобное предложение о переговорах актуально не только для Европы и США, но также и для стран Африки и Южной Америки. По его словам, сейчас представители российской власти пытаются внести коррективы в основные парадигмы информационного поля.

«Понятное дело, что на те условия, которые изложены в документе о гарантиях безопасности, Брюссель и Вашингтон никогда не пойдут», — отметил эксперт.