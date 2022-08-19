Эксперт Баранец заявил, что Россия серьезно ответит на удары Украины по Крыму

США разрешили Украине использовать свое вооружение для нанесения ударов по Крыму. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал, какой реакции стоит ждать от России в случае атаки на полуостров. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».

Эксперт заявил, что не может ответить на вопрос, действительно ли Белый дом угрожает России, или же данное разрешение является обычной провокацией. Однако, по его словам, дальнобойные системы Вашингтона не способны достать до Крыма. При этом в случае нанесения удара другим вооружением ответ российской стороны не заставит долго ждать.

«Мы будем биться, будем сопротивляться, чтобы свести военные угрозы Киева до минимума. Но это будет уже не специальная военная операция, это будет полноценная российско-украинская война», — заявил он.