Министра обороны России Сергея Шойгу пригласили на встречу с британским коллегой Беном Уоллесом в Лондон. Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал эту новость. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на Reuters.

По словам эксперта, такая новость является сенсационной. Баранец подчеркнул, что решение о встрече наверняка спровоцировали США. При этом причиной приглашения являются консультации между РФ, США и странами НАТО по гарантиям безопасности.

«Здесь совершенно понятно, что Вашингтон теперь поручил своему верному слуге и пристяжной болонке — Великобритании — попытаться развязать с Россией те узлы, которые стали очевидны во время переговоров в Женеве и Брюсселе», — заявил специалист.