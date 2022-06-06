Эксперт Ананьева объяснила, при каких обстоятельствах Борис Джонсон уйдет в отставку

Голосование по вотуму недоверия премьер-министру Великобритании Борису Джонсону проведут вечером 6 июня. Глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в разговоре с NEWS.ru объяснила, при каких условиях Джонсон уйдет в отставку.

«Голосование состоится сегодня, но для того чтобы смести Джонсона с его поста, нужно чтобы проголосовало больше половины парламентской фракции, а это 180 голосов. Если 180 парламентариев выразят Джонсону недоверие, тогда будут назначены выборы нового лидера партии, но это не означает, что падет правительство. Консерваторы изберут нового лидера, который и станет премьер-министром», — объяснила Ананьева.

По ее словам, недовольство Джонсоном в правительстве Великобритании росло с ноября, а потом его усугубили скандалы, связанные с его «вечеринками» во время локдауна.