Эксперимент по созданию аналога Tetra Pak начался в России

Аналог упаковки Tetra Pak стали разрабатывать в России. Такое заявление сделала вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Мы сейчас проводим эксперимент, он в активной фазе — как нашу целлюлозно-бумажную промышленность поженить с производителями продуктов питания, для того чтобы импортную упаковку можно было заместить. Надеемся, что эксперимент будет успешным», — сказала она в интервью РБК.

По ее словам, упаковка, возможно, будет выглядеть по-другому. Она будет серого цвета. Абрамченко подчеркнула, что страна наращивает собственное производство.

Эксперимент по производству аналога Tetra Pak проводится вместе компанией по производству упаковки и бумаги «Монди», а также производителями молочной продукции. Вице-премьер сообщила, что запуск серийного производства российской упаковки для пищевой продукции намечен уже на этот год.

«Уже первые партии отечественного картона для PurePak закуплены для молочной отрасли. Насколько я знаю, в такой упаковке уже можно приобрести вологодское молоко», — отметила она.

Ранее Национальный совет по вопросам торговли Швеции не разрешил компании Tetra Pak продолжить экспорт продукции в РФ. Об этом написала газета «Известия».