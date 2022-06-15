Эксперимент по созданию аналога Tetra Pak начался в России
Вице-премьер Абрамченко: в России разрабатывается отечественный аналог упаковки Tetra Pak
Аналог упаковки Tetra Pak стали разрабатывать в России. Такое заявление сделала вице-премьер Виктория Абрамченко.
«Мы сейчас проводим эксперимент, он в активной фазе — как нашу целлюлозно-бумажную промышленность поженить с производителями продуктов питания, для того чтобы импортную упаковку можно было заместить. Надеемся, что эксперимент будет успешным», — сказала она в интервью РБК.
По ее словам, упаковка, возможно, будет выглядеть по-другому. Она будет серого цвета. Абрамченко подчеркнула, что страна наращивает собственное производство.
Эксперимент по производству аналога Tetra Pak проводится вместе компанией по производству упаковки и бумаги «Монди», а также производителями молочной продукции. Вице-премьер сообщила, что запуск серийного производства российской упаковки для пищевой продукции намечен уже на этот год.
«Уже первые партии отечественного картона для PurePak закуплены для молочной отрасли. Насколько я знаю, в такой упаковке уже можно приобрести вологодское молоко», — отметила она.
Ранее Национальный совет по вопросам торговли Швеции не разрешил компании Tetra Pak продолжить экспорт продукции в РФ. Об этом написала газета «Известия».