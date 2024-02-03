Мир 03 февраля 2024, 00:11 Экспедиционный корпус НАТО предложили отправить на Украину Великобритания предложила направить на Украину экспедиционный корпус НАТО РИА «Новости»

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Британские власти предложили союзникам по НАТО отправить на Украину экспедиционный корпус военно-политического блока. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«В связи с неблагоприятным для ВСУ развитием событий на украинском театре военных действий Британия предложила союзникам по НАТО рассмотреть вопрос направления на Украину экспедиционного корпуса альянса», — уточнил собеседник агентства.

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Помимо этого, Лондон озвучил предложение установить над подконтрольной Киеву территорией бесполетную зону и увеличить поставки вооружений и техники Вооруженным силам Украины.

По словам источника, британская сторона понимает, что большинство стран-членов НАТО в ближайшее время, скорее всего, не станут поддерживать подобные меры.

Немецкий бизнесмен Ким Дотком ранее предположил, что западные страны во главе с США будут пытаться обострить конфликт из-за краха украинской армии. Для этого Запад готов устраивать провокации в отношении России.