Экспедиция по Северному морскому пути началась в Архангельске. Об этом сообщил телеканал ОТР.

Ледокол «Михаил Сомов» вышел в сторону Чукотки. По дороге к пункту назначения ему предстоит почти 50 остановок. Судно везет на труднодоступные гидрометеорологические станции топливо, продукты и другие необходимые вещи.

Судно пройдет от Архангельская до Чукотки через шесть морей: Белое, Баренцево, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское и море Лаптевых.