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    15 сентября 2021, 13:30

    Экспедиция по Северному морскому пути началась в Архангельске

    Дарья Морозова

    Экспедиция по Северному морскому пути началась в Архангельске. Об этом сообщил телеканал ОТР.

    Ледокол «Михаил Сомов» вышел в сторону Чукотки. По дороге к пункту назначения ему предстоит почти 50 остановок. Судно везет на труднодоступные гидрометеорологические станции топливо, продукты и другие необходимые вещи.

    Судно пройдет от Архангельская до Чукотки через шесть морей: Белое, Баренцево, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское и море Лаптевых.