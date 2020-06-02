Экскурсовод рассказал, как Италия приходит в себя после пандемии

По ее словам, уже открыли Колизей и музей Ватикана, люди уже не носят средства индивидуальной защиты. Есть лишь несколько регионов, где ношение масок все еще остается обязательным. В городах открыты кафе и рестораны, спортивные залы и бассейны.

В Венеции со 2 июня можно перестать носить маски, город также вернулся к привычной жизни. Ирина рассказала, как чувствуют себя местные жители.

«Народу все больше. Люди собираются в кафе. Они наконец смогли снять маски и это совпало с первым жарким днем. В масках тяжело дышать. Никто не соблюдает дистанцию. Итальянцы любят тесное общение. Жизнь кипит, в центре Венеции народ перемещается группами, парами и в одиночку», — поделилась экскурсовод.