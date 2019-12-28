Экскурсионный вертолет рухнул на Гавайях. 6 человек погибли

Вертолет с туристами на борту, который вылетел к острову Гавайского архипелага Кауаи, пропал с радаров в четверг, 26 декабря. Спустя два дня спасатели нашли обломки винтокрылой машины и тела шести погибших в западной части Кауаи.

Как сообщил телеканал NBC со ссылкой на главу пожарной службы острова Соломона Канохо, всего на борту были семь человек. «Мы нашли шесть тел. Нет никаких свидетельств, что могут быть выжившие», — заявил Канохо. Спасательная операция по поиску седьмого человека продолжится в субботу, 28 декабря.

На борту вертолета находились пилот, семейная пара и семья с двумя детьми. Люди отправились в полет, чтобы полюбоваться с высоты на скалы побережья На Пали. Вертолет должен был вернуться на базу в 17:21 по местному времени в день вылета 26 декабря (06:21 27 декабря по Москве), однако пилот перестал выходить на связь и воздушное судно пропало с радаров.Местные власти еще не сообщили близким погибших о ЧП. Национальный совет по безопасности на транспорте отправил на место происшествия трех следователей.

Остров Кауаи на 80% необитаем. Большая часть его территории — это заповедный парк. Каждый день, если позволяет погода, над островом летают вертолеты с туристами.