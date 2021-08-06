Экскурсионный самолет разбился на Аляске. Все находившиеся на борту погибли

На Аляске потерпел крушение экскурсионный самолет Havilland Beaver. На борту находились шесть человек: пилот и пять пассажиров. Все они погибли. Об этом сообщил сайт Alaska Public Media со ссылкой на береговую охрану штата.

Местные власти получили сигнал бедствия утром 5 августа. По данным сайта, самолет рухнул в воду и утонул в районе национального заповедника «Туманные фьорды» в 12 километрах от Кетчикана. Спасатели-водолазы после погружения рассказали, что никто из находившихся на борту людей не выжил. СМИ сообщили, что пятеро пассажиров потерпевшего крушение самолета прибыли на Аляску на круизном лайнере Nieuw Amsterdam их Сиэтла.

«Наши мысли и молитвы с семьями и друзьями погибших, а также с нашими гостями и членами команды, пострадавшими от этой трагедии», — говорится в заявлении круизной компании.

Место падения самолета нашли с воздуха — спасатели заметили фрагменты воздушного судна на гребне горного хребта.