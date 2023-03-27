Мир 27 марта 2023, 23:15 Эксгумацию захоронений советских воинов начали во Львове РИА «Новости»

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Директор мемориально-розыскного центра «Судьба» Святослав Шеремет сообщил, что во Львове начали эксгумацию воинов. Речь идет о солдатах Первой мировой войны и советского периода, захороненных на мемориальном кладбище на Марсовом поле, уточнило украинское издание «Общественное. Новости».

«Начали эксгумацию погибших воинов Первой мировой войны и советского периода. В соответствии с архивными материалами здесь были похоронены представители армий Первой мировой войны — австро-венгерской, немецкой, турецкой, российской», — рассказал изданию Шеремет.

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Археолог Ярослав Онищук сообщил, что к настоящему времени найдены останки 10 солдат. По его словам, это могут быть останки советских воинов, погибших в 1944 году.

Власти Львова решили перезахоронить останки участников Великой Отечественной войны, которые погибли при освобождении города от фашистских захватчиков, с мемориального кладбища на Марсовом поле. На месте их могил планировалось обустроить мемориал украинским военнослужащим.

Ранее одесские власти приняли решение провести демонтаж мемориальной доски, установленной в честь русского полководца Александра Суворова. Аналогичные работы проводились в декабре 2022 года.