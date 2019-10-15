Экс-жена звезды «Мстителей» пожаловалась на угрозы бывшего мужа

Шестой год американский актер Джереми Реннер судится с бывшей женой Сонни Пачеко. Каждый из них борется за право опеки над маленькой дочерью Авой. Как утверждает экс-супруга, отец ребенка употреблял наркотики прямо перед малышкой и угрожал покончить с собой.

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Как пишет портал TMZ, Пачеко рассказала суду, что бывший возлюбленный злоупотреблял наркотиками и алкоголем прямо на глазах у дочери. Кроме того, Реннер однажды грозился совершить самоубийство. Сначала он засунул пистолет себе в рот, а затем выстрелил в потолок. Также женщина заявила, что актер не раз оскорблял ее, а няня Авы слышала, что Реннер хочет убить бывшую жену, так как девочке будет «лучше остаться без родителей, чем иметь такую мать, как Сонни».

В свою очередь, Реннер настаивает на том, что не злоупотребляет наркотиками или алкоголем. По его словам, он в течение трех месяцев проходил тесты на запрещенные вещества и они все оказались отрицательными.

Джереми утверждает, что он даже нанял психолога, чтобы тот следил за его визитами к Аве. Таким образом мужчина планирует доказать, что не пьет спиртного и является хорошим родителем для ребенка.

Актер уверен, что Паченко обвиняет его голословно, чтобы создать шумиху в прессе во время его съемок в фильме.

Джереми Реннер стал известен благодаря таким фильмам, как «Охотники на ведьм», «Мстители» и другим. В 2017 году актер стал самым прибыльным по версии Forbes.