Экс-жена решила оставить российского миллиардера без британских активов

Британский суд может заморозить часть активов миллиардера из России Фархада Ахмедова. Его экс-супруга Татьяна Ахмедова получила гражданство Великобритании и отсудила 450 миллионов фунтов, но получила только пять из них. Она написала заявление по аресту активов бывшего мужа.

Как сообщила газета Daily Mail со ссылкой на судью Гвиннет Ноулсс, она и ее коллеги сейчас рассматривают иск Ахмедовой и решают насколько законно будет лишить предпринимателя британских активов.

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Ноулсс усомнилась в заявлении новоиспеченной британки в равном вкладе в совместно нажитое имущество, однако поддержала сообщение о равном вкладе в имущество семьи.

Суд обязал бизнесмена отдать экс-супруге 41,5 процента своего состояния — около 450 миллионов фунтов — в 2016 году.

Ахмедов — известный в России частный инвестор. По данным Fоrbеs, в ноябре 2012 года он продал 49% акций «Нортгаза» «Новатэку» за 1,4 миллиарда долларов. Часть средств он вложил в акции «Новатэка», «Лукойла», «Газпрома», «Норильского никеля», Сбербанка и «Магнита».

В середине 2000-х годов Ахмедов был сенатором от Краснодарского края и Ненецкого автономного округа.

По состоянию на 2019 год его капитал насчитывает 1,4 миллиарда долларов.