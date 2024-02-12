Мир 12 февраля 2024, 21:10 Экс-жена премьера Канады переехала к любовнику до развода Canada’s National Post: жена премьера Канады встречалась с любовником до развода РИА «Новости»

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Бывшая жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо стала встречаться с хирургом Маркосом Беттолли за несколько месяцев до официального развода. Об этом сообщило издание Canada’s National Post.

Экс-супруга врача Бетолли Ана Ремонда указала в документах о разводе, что ее муж «возобновил партнерство с высокопоставленным человеком, который предъявляет серьезные требования к безопасности». Позже стало известно, что «высокопоставленным человеком» была сама Софи Грегуар Трюдо.

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Премьер-министр Канады развелся с женой в январе 2020 года. После этого Софи Грегуар покинула семейное поместье и стала жить с новым возлюбленным в Оттаве, а ее дети остались в официальной резиденции.

Ранее один из канадцев не стал пожимать руку Джастину Трюдо. Мужчина раскритиковал политика за финансовую помощь Украине и заявил, что министр «потерял страну».