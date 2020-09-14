В тексте опубликованного документа говорится, что обвинительное заключение прокуратуры основывается на признании обвиняемого, показаниях свидетелей и сохраненных файлах с порнографическими изображениями.

По данным материалов дела, бывшего игрока сборной Германии заподозрили в хранении 297 файлов с детской порнографией. Кроме того, 29 видео и фото материалов спортсмен отправил трем женщинам через WhatsApp.

По какому из подозрений признался Метцельдер неизвестно. На запрос журналистов ни сам спортсмен, ни его адвокаты не ответили. Прокурор и суд отказались ответить какой именно части подозрений касалось признание футболиста.

При этом защитники футболиста пытались помешать выходу релиза, потребовав через Окружной суд не допустить распространения информации о своем клиенте. Однако палата решила, что общественный интерес и свобода распространения информации превалирует над личными интересами спортсмена. В решении говорится, что релиз не содержит необъективных формулировок. Это решение Метцельдер может обжаловать в Высшем административном суде.