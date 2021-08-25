Экс-зампредседателя Евросовета прокомментировал возведение стен для борьбы с мигрантами

Страны Европейского союза пытаются бороться с притоком нелегальных мигрантов с помощью строительства стен на границах. О том, эффективен такой метод или нет, рассказал бывший заместитель председателя Европейского совета по делам беженцев и изгнанников Кит Бест. Об этом написал RT.

«Мы помним, как в 2015 году Венгрия построила стену от беженцев, направляющихся в страну из Сербии. В данном случае мы, похоже, наблюдаем подобные меры конкретно в отношении Белоруссии: Литва сейчас на деньги ЕС тоже пытается построить стену от Белоруссии (по той же причине, что и Польша). Хотя вообще это похоже на эндемическую проблему: людям постоянно хочется строить стены», — заметил Бест.

Он добавил, что такие конструкции в виде стен вряд ли станут эффективными. Решить проблему с беженцами можно лишь с помощью международного соглашения, в котором будет прописано, как контролировать мигрантов в результате воин и смены власти в стране.

Бест отметил, что Евросоюз должен решать эту проблему вместе. А не так, что каждая отдельная страна с помощью стены говорит, что «только не к нам».