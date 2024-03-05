Мир 05 марта 2024, 18:53 Экс-замминистра обороны Украины дважды назвала потерю Авдеевки освобождением Экс-замминистра обороны Украины Маляр назвала потерю Авдеевки освобождением

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Экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр дважды назвала «освобождением» потерю Авдеевки украинскими войсками. Заявление прозвучало в эфире Radio NV.

«К примеру, давайте Авдеевку возьмем — освобождение Авдеевки…» — сказала Маляр.

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Ведущий спросил, не оговорилась ли она и не имела ли в виду что-то другое. Тогда экс-заместитель министра обороны Украины еще раз попыталась произнести слово «освобождение», но потом все-таки поправилась и использовала слово «выход».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что после бегства из Авдеевки украинские войска пытались закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное, однако российские военнослужащие не позволили этого сделать. Глава Минобороны заявил, что бойцы ВС России вели себя мужественно и успешно решили поставленные перед ними задачи.