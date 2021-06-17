Экс-замглавы аппарата президента Киргизии заподозрили в незаконном обогащении

Бывшего заместителя администрации президента Киргизии Алмамбета Салиева задержали. Его заподозрили в незаконном обогащении. Об этом сообщили в комитете нацбезопасности, написала «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу ГКНБ.

«Выявлены факты незаконного обогащения со стороны экс-заместителя руководителя аппарата президента Салиева», — говорится в сообщении.

Во время работы в должности заместителя главы аппарата он приобрел имущество, которое несопоставимо с его задекларированными доходами. Также он лоббировал интересы частных структур в ущерб государственным интересам.

По данным комитета, Салиев активно вмешивался в деятельность судебных и правоохранительных структур. В отношении чиновника выбирают меру пресечения.

Бывший заместитель администрации президента досрочно подал в отставку в октябре 2020 года на фоне массовых митингов протеста.