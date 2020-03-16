    16 марта 2020, 15:13

    Экс-заместитель шерифа Дуган: ФБР лжет о вмешательстве России в выборы-2016

    Ольга Ситникова

    Бывший заместитель шерифа округа Палм-Бич в американской Флориде Джон Марк Дуган подтвердил невмешательство России в выборы 2016 года. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Дуган назвал себя участником и основным свидетелем событий, о которых говорят в ФБР. Он планирует рассказать о реальных злоумышленниках на личном YouTube-канале.

    «ФБР лжет, и я собираюсь это доказать. Дело в том, что это я несу ответственность за многое из того, в чем правительство США обвиняет Россию. Я сделал это как американец, на американской земле, и ФБР знает, что это факт» — заметил экс-заместитель шерифа.

    Он привел в пример публикацию конфиденциальной информации из базы избирателей Флориды. По его словам, американские спецслужбы понимали, что это сделал гражданин Штатов, а не российские хакеры.

    «ФБР нагло лжет вам о вмешательстве России, и я собираюсь заявить об этом сегодня в трансляции на своем YouTube-канале. Вся история о том, что русские хакеры якобы причинили ущерб избирательному процессу в Соединенных Штатах, — величайший обман XXI века», — добавил Дуган.