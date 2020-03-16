Экс-заместитель шерифа Дуган: ФБР лжет о вмешательстве России в выборы-2016

Дуган назвал себя участником и основным свидетелем событий, о которых говорят в ФБР. Он планирует рассказать о реальных злоумышленниках на личном YouTube-канале.

«ФБР лжет, и я собираюсь это доказать. Дело в том, что это я несу ответственность за многое из того, в чем правительство США обвиняет Россию. Я сделал это как американец, на американской земле, и ФБР знает, что это факт» — заметил экс-заместитель шерифа.

Он привел в пример публикацию конфиденциальной информации из базы избирателей Флориды. По его словам, американские спецслужбы понимали, что это сделал гражданин Штатов, а не российские хакеры.

«ФБР нагло лжет вам о вмешательстве России, и я собираюсь заявить об этом сегодня в трансляции на своем YouTube-канале. Вся история о том, что русские хакеры якобы причинили ущерб избирательному процессу в Соединенных Штатах, — величайший обман XXI века», — добавил Дуган.