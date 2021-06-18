Экс-врач Белого дома призвал Байдена пройти тест на когнитивные расстройства
Конгрессмен Ронни Джексон, который ранее занимал должность врача Белого дома, призвал президента США Джо Байдена пройти тест на нарушение когнитивных функций. Он отметил, что забывчивость и снижение умственных способностей стали более заметны.
«Единственный способ убедиться, что Джо Байден не страдает когнитивными нарушениями, — это сдать экзамен и опубликовать его, как это сделал президент Трамп», — заявил Ронни Джексон в своем Twitter.
Он создал петицию и призывает американских жителей ее подписать.
Экс-врач Белого дома опубликовал открытое письмо к Байдену на своем сайте. Его уже подписали 13 конгрессменов-республиканцев. В письме он указал, что американцы должны знать, все ли в порядке с их президентом. Он отметил, что забывчивость и снижение умственных способностей последние 18 месяцев стали сильно заметны.
Он в письме указал ряд ошибок, которые допустил Байден во время выступлений.
С начала вступления в должность журналисты много раз замечали ошибки или оговорки Джо Байдена. В апреле он случайно выругался во время выступления. Во время выступления, посвященному борьбе с COVID-19 в США, перепутал число месяцев. Несколько раз ошибался, когда говорил о Путине, называл его Клутиным.