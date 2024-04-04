Мир 04 апреля 2024, 13:32 Экс-военного ЦАХАЛ задержали на Кубани за попытку вступить в ВСУ ФСБ задержала бывшего военнослужащего ЦАХАЛ за намерение вступить в ВСУ РИА «Новости»

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В Краснодарском крае задержали 64-летнего гражданина Израиля, бывшего военнослужащего ЦАХАЛ, который хотел вступить в ряды ВСУ. Об этом сообщили в УФСБ России по региону, сообщили «Известия».

«Бывший военнослужащий ЦАХАЛ, вынашивавший намерения вступить в украинские вооруженные формирования в целях участия в боевых действиях против России», — уточнили в ФСБ.

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Иностранец негативно относится к политике России и не поддерживает СВО, добавили в пресс-службе. Мужчину предупредили, что его действия попадают под статью «Участие в деятельности террористической организации». Уроженца Израиля выслали на родину и закрыли ему въезд в Россию.

Ранее Украину уличили в вербовке наемников в Таджикистане для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Украинское посольство в Душанбе предлагает местным жителям вступить в интернациональный легион.