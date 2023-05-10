Мир 10 мая 2023, 02:38 Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон запустит собственное шоу Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон анонсировал запуск своего шоу в Twitter YouTube

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Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон, покинувший телеканала в конце апреля, анонсировал запуск собственного шоу в Twitter. Об этом журналист, прославившийся критикой нынешних властей, сообщил в видеообращении на своей странице.

«Вскоре мы запускаем в Twitter новую версию шоу, которое делали на протяжении шести с половиной лет», — сказал Карлсон.

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Ведущий добавил, что Twitter пока остается одной из немногих платформ, где допускается свобода слова. Журналист пообещал запустить еще и «некоторые другие вещи».

Бывший ведущий крайне негативно относился к помощи Вашингтона Киеву. И некоторые законодатели даже порадовались его уходу, надеясь, что теперь он не будет мешать им снабжать Украину деньгами и оружием.

Ранее другой американский журналист, Джексон Хинкл рассказал, что Такера Карлсона уволили с телеканала из-за президента Украины Владимира Зеленского. Причиной он назвал «бесстрашные репортажи» ведущего о всем том безумии, которое творится в стране.