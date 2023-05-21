21 мая 2023, 01:55
Экс-ведущего Fox News Такера Карлсона призвали выдвинуть в президенты США
Hill: экс-ведущему Fox News Такеру Карлсону предложили выдвинуться в президенты США
Бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона предложили выдвинуть в качестве кандидата на выборах президента США, сообщило издание Hill. Комитет политических действий по выдвижению уже запустил политическую рекламу журналиста.
Авторы инициативы заявили, что «Такер разнесет Байдена». Документы о намерении выдвинуть Карлсона в качестве кандидата уже направили в Федеральную избирательную комиссию. По данным издания, Комитет политических действий финансирует спонсор Республиканской партии, бывший кандидат в конгресс Крис Экстром.
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«Республиканцам нужен новый лидер… Никто в Америке не может так красноречиво выражать свои мысли и прижимать левых в обеих партиях лучше, чем Такер», — следует из рекламной кампании Такера Карлсона.
Телеведущего уволили с Fox News в конце апреля. По словам журналиста Джексона Хинкла, трудовой договор с Карлсоном разорвали из-за критики Украины и ее президента Владимира Зеленского.
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