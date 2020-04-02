Экс-участник группы Quest Pistols: лучше быть мертвым, чем русским

Украинский музыкант в одном из своих интервью заявил, что лучше быть мертвым, чем русским. Такая фраза последовала после его воспоминаний о разговоре с другом. Тогда они пришли к выводу, что чистокровных украинцев нет.

«Я со своим другом заметил, что по факту нет чистокровных украинцев. Поэтому к чему все эти раздоры. И в подтверждение моей теории друг говорит: «Да-да, вот мой дед был русский, поэтому и я на четверть русский, — сказал Савлепов и добавил: — Вы представляете, и у меня похожая ситуация с предками. Мой дед умер. И получается, что я на четверть мертв?» — сказал Савлепов.

После этого он добавил, что лучше быть мертвым, чем русский. За кадром начали смеяться. В шутку исполнитель говорил или всерьез - неизвестно.Трактовка звучала достаточно двойственно.