Экс-тренер «Зенита» осудил власти Чехии за снос памятника Коневу

Он считает такое «решение властей неправильным».

«Не понимаю этих глупых людей, которые пошли на такой шаг», — возмутился тренер.

Также Петржела уверен, что «не все в Чехии поддерживают решение властей», «большинство людей здесь думают по-другому».

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил власти Чехии в особом цинизме «в канун 75-летия Победы над нацизмом».

«Произошедшее вызывает глубокое возмущение», — считает он.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова выразила мнение, что снос памятника нельзя оставить просто так. Также она напомнила, что памятник был установлен по просьбе самих жителей Праги.

Не поддержали произошедшее и некоторые чешские политики. Экс-президент страны Вацлав Клаус считает, что это «наглость и трусость, степень которых трудно поддается измерению».

10 апреля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Публичное осквернение символов воинской славы России».