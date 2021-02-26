Экс-тренер сборной по гимнастике в США покончил с собой после обвинений в насилии

Джон Геддерт, тренировавший женскую олимпийскую команду США по гимнастике в 2012 году, был найден мертвым в четверг. Он покончил с собой после обвинения в насилии по отношению к молодым гимнасткам. Об этом сообщил CNN со ссылкой на генерального прокурора Мичигана Дана Нессель.

63-летнему тренеру были предъявлены обвинения в насильственных действиях по отношению к десятку гимнасток, в том числе как минимум один случай был сексуального характера. В четверг Геддерт должен был явиться в суд, его могли приговорить к 10 годам тюрьмы. Но в этот день он покончил с собой.

«Мой аппарат был уведомлен, что сегодня днем было обнаружено тело Джона Геддерта, он совершил самоубийство. Это трагический исход для всех сопричастных», — сообщила прокурор.

Она отметила, что бывший тренер прибегал к чрезмерно жестким методам во время тренировок, игнорировал травмы подопечных и запугивал их.

Кроме того, прокуратура обвинила Геддерта в лжесвидетельствовании по делу бывшего врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара, приговоренного в 2018 году к 175 годам за сексуальное насилие. Против него дали показания 150 женщин.