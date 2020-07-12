Экс-супруга главы Amazon стала самой богатой женщиной США

Бывшая жена главы Amazon Маккензи Безос признана самой богатой женщиной в Соединенных Штатах. Ее состояние оценивается в 62,3 миллиарда долларов.

По данным Forbes, в период со 2 по 9 июля акции Amazon увеличились в цене на 10%, тем самым пополнив состояние основателя и главы компании Джеффа Безоса на 16,2 миллиарда долларов. Таким образом, бывшая супруга главы Amazon Маккензи Безос, которая имеет часть акций компании, обогнала в рейтинге самых богатых женщин США дочь основателя корпорации Walmart Элис Уолтон.

Единственная, кому уступает Маккензи Безос по размеру своего состояния, это внучка основателя L’Oreal Франсуазе Бетанкур-Майер — ее капитал оценили в 64 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск обогнал в списке богатейших людей мира председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта. В списке богатейших людей мира глава SpaceX оставил позади себя и совладелицу L’Oreal Франсуазу Бетанкур-Майерс, сооснователя Oracle Ларри Эллисона, владельца Reliance Industires и богатейшего человека Азии Мукеша Амбани. Маск также обогнал в рейтинге сооснователя Google Сергея Брина.

Состояние Маска на сегодня оценивается в 70,5 миллиарда долларов.