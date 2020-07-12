Экс-супруга главы Amazon стала самой богатой женщиной США
По данным Forbes, в период со 2 по 9 июля акции Amazon увеличились в цене на 10%, тем самым пополнив состояние основателя и главы компании Джеффа Безоса на 16,2 миллиарда долларов. Таким образом, бывшая супруга главы Amazon Маккензи Безос, которая имеет часть акций компании, обогнала в рейтинге самых богатых женщин США дочь основателя корпорации Walmart Элис Уолтон.
Единственная, кому уступает Маккензи Безос по размеру своего состояния, это внучка основателя L’Oreal Франсуазе Бетанкур-Майер — ее капитал оценили в 64 миллиарда долларов.
Ранее стало известно, что основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск обогнал в списке богатейших людей мира председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта. В списке богатейших людей мира глава SpaceX оставил позади себя и совладелицу L’Oreal Франсуазу Бетанкур-Майерс, сооснователя Oracle Ларри Эллисона, владельца Reliance Industires и богатейшего человека Азии Мукеша Амбани. Маск также обогнал в рейтинге сооснователя Google Сергея Брина.
Состояние Маска на сегодня оценивается в 70,5 миллиарда долларов.