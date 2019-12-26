Экс-супруг принцессы Норвегии Ари Бен совершил самоубийство
О смерти Бена рассказала телерадиокомпания NRK со ссылкой на родственников экс-мужа норвежской принцессы.
«С глубокой печалью мы, самые близкие Ари Бена, сообщаем, что он покончил с собой», — заявил от имени семьи менеджер Гейр Хоконсунд.
Он попросил уважать частную жизнь родных погибшего в предстоящий период.
Соболезнования в связи с кончиной Ари Бена принесли король и королева Норвегии.
Свадьба Ари Бена и принцессы Марты Луизы состоялась в 2002 году. Пара прожила вместе 14 лет, за это время у супругов родились трое дочерей.
Марта Луиза является четвертой претенденткой на норвежский престол после своего брата и двух его детей.
Ари Бен известен не только как бывший спутник жизни принцессы. Он написал несколько романов и пьес. Авторству мужчины принадлежат сборники коротких рассказов.