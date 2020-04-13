Экс-стюардесса рассказала об уловках пассажиров, которые хотели пробраться в бизнес-класс

Авиапассажиров, которые тайком пытаются пробраться в бизнес-класс, ловят почти всегда. Какие только истории люди ни придумывают, чтобы там остаться. Некоторые прикидываются инвалидами или пафосными богачами.

Бывшая стюардесса Эллиот Эстер рассказала таблоиду Daily Express, что не раз сталкивалась с нарушителями, которые самовольно проникали в бизнес-класс в лайнерах.

«Я выпроваживала пассажиров, которые ссылались на загадочную инвалидность, которая требует комфорта большого кожаного кресла», — поделилась Эстер.

Собеседница добавила, что в большинстве случаев люди начинают врать про то, что просто перепутали места. Пассажиры всегда очень злятся, когда их просят перейти на свое место. Эстер отметила, что двигаются такие хитрецы бесшумно и быстро, как ниндзя.

Однажды она встретила на чужом месте хорошо одетого мужчину, который на просьбу предъявить посадочный талон потребовал шампанского и заявил: «Я что, выгляжу так, будто я должен сидеть с теми плебеями?»

Были среди оправданий, о которых вспомнила Эстер, и плохая память, и несуществующий закон, который якобы позволяет пассажиру занять любое свободное место в самолете. Она подчеркнула, что сразу признаются и извиняются очень редко. Люди до конца хотят остаться в бизнес-классе и рассказывают небылицы.