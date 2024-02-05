Мир 05 февраля 2024, 17:35 Экс-спикер теробороны Украины попал в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинг включил Эштон-Чирилло в перечень экстремистов и террористов

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Бывшего представителя украинской территориальной обороны трансгендера Сару Эштон-Чирилло, призывавшего к убийству журналистов из России, включили в российский перечень экстремистов и террористов. Сообщение об этом появилось на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)… Эштон-Чирилло Сара, 09.07.1977 год рождения», — указали в службе.

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Сару Эштон-Чирилло* отстранили от должности спикера ВСУ из-за высказываний, которые не одобрило украинское командование. Но американский трансгендер опроверг это и заявил, что пишет книгу о своей работе на Украине и заключил контракт с издательством.

В конце сентября Эштон-Чирилло* оказался жертвой пранкеров Вована и Лексуса. Блогеры позвонили ему, представившись экс-президентом Украины Петром Порошенко. Трансгендер рассказал, что в ВСУ наблюдается колоссальная проблема с иностранными наемниками.

Ранее в реестр террористов Росфинмониторинга внесли писателя Бориса Акунина*, писал RT. МВД России объявило автора в розыск по статье Уголовного кодекса.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов по решению Росфинмониторинга.

*«Международное движение ЛГБТ» — запрещенная в России экстремистская организация.