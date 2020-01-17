Экс-спикер парламента Новороссии заявил, что Киев откладывает выборы в Донбассе

«Это было согласовано с администрацией президента Украины, с Андреем Ермаком, который у Зеленского занимается вопросами мира в Донбассе. Не знаю, как этот аргумент будет воспринят Российской Федерацией, Донбассом, Францией и Германией, поскольку понятно, что все, кто проживали в Донбассе, могут вернуться и голосовать на всех выборах. Никто им мешать не будет. Но если они не захотят возвращаться, их что, посадят на теплушки и депортируют в Донбасс, чтобы проголосовали? Это дело добровольное. Если люди хотят возвращаться, естественно, никто мешать голосовать не будет», — пояснил Царев.

По мнению экс-спикера, условие украинских властей нереально выполнить. Он уточнил, что все беженцы не могут вернуться на территорию Донецкой и Луганской областей.

«Это нереально. Это предложение — это выстрел в воздух. Аргумент, что иначе будут военные действия — это последний аргумент Киева. Других у него не осталось. Это указывает на слабость позиции, — добавил он. — Украинские СМИ все время жалуются, что люди хоть и переехали из Донбасса, но все равно сохраняют „антиукраинские“ настроения. Куда бы они ни приехали — во Львов, Киев, другой город», — заметил политик.

Ранее украинские власти назвали одно из главных требований для проведения выборов в Донбассе.