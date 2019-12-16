    16 декабря 2019, 16:51

    Экс-спикер парламента Новороссии ответил на заявление о перемирии на Украине

    Ольга Ситникова

    Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев заявил, что лишь полное разведение войск по всей линии соприкосновения может остановить стрельбу. Об этом сообщило ИА НСН.

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    Царев усомнился, что перемирие окончательно «решит проблему обстрелов Донбасса». Он напомнил, что об аналогичных перемириях говорили уже не раз, однако обстрелы не закончились.

    «Единственное, что может повлиять — это то, что предлагали на „нормандской встрече“ — полный развод вооруженных сил. Когда ополченцы и представители ВСУ не будут видеть друга друга в прицел, — тогда не будет выстрелов. Там есть и радикалы, и ВСУ. И с той, и с другой стороны есть погибшие, у них есть друзья, товарищи…. Война начинается по каким-то идеологическим мотивам, а потом люди убивают друг друга из мести за погибших товарищей. Команда сверху не может прекратить войну, удержать такое количество людей, у которых есть в руках оружие», — отметил экс-спикер.

    Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко подчеркнул, что новое перемирие в Донбассе объявят 20 или 21 декабря.