Экс-спикер парламента Новороссии ответил на заявление о перемирии на Украине

Новое перемирие в Донбассе анонсировали в Киеве Подробнее

Царев усомнился, что перемирие окончательно «решит проблему обстрелов Донбасса». Он напомнил, что об аналогичных перемириях говорили уже не раз, однако обстрелы не закончились.

«Единственное, что может повлиять — это то, что предлагали на „нормандской встрече“ — полный развод вооруженных сил. Когда ополченцы и представители ВСУ не будут видеть друга друга в прицел, — тогда не будет выстрелов. Там есть и радикалы, и ВСУ. И с той, и с другой стороны есть погибшие, у них есть друзья, товарищи…. Война начинается по каким-то идеологическим мотивам, а потом люди убивают друг друга из мести за погибших товарищей. Команда сверху не может прекратить войну, удержать такое количество людей, у которых есть в руках оружие», — отметил экс-спикер.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко подчеркнул, что новое перемирие в Донбассе объявят 20 или 21 декабря.