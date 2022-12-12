Мир 12 декабря 2022, 09:15 Экс-спецназовец ВМС США заявил, что смена пола разрушила его жизнь NYP: экс-спецназовец ВМС США Бек заявил, что решение сменить пол разрушило его жизнь YouTube

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Отставной спецназовец американских ВМС Крис Бек признался, что разрушил свою жизнь, решив сменить пол, и теперь пытается «все исправить». Об этом написало издание The New York Post.

Бек подчеркнул, что он «не жертва», поскольку принял решение сам, но ему «помогли». Он заявил, что тогда, десять лет назад, был наивен и находился «в очень плохом положении».

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«Все, что случилось со мной за последние десять лет, разрушило мою жизнь. <…> Меня использовали люди, которые обладали знаниями, далеко превосходящими мои. Они знали, что делают, а я — нет», — посетовал Бек.

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По его словам, в США строятся тысячи «гендерных клиник», где обратившимся предлагают чуть ли не со следующего дня принимать гормоны для смены пола. В свете этого Бек отметил, что пытается «сказать Америке, чтобы она проснулась».

Крис Бек служил в ВМС США 20 лет и удостоился множества наград, среди которых «Бронзовая звезда» и «Пурпурное сердце» (присуждается раненым или погибшим военным). О смене пола заявил на телевидении в 2013 году.