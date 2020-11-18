Экс-спецназовец США признался, что сотрудничал с разведкой России

Бывший спецназовец США Рафаэль Дзибински-Деббинс признался, что сотрудничал с российской разведкой. Он помогал спецслужбам РФ с 1996 по 2011 год.

«Бывший „зеленый берет“ Сухопутных сил признал сегодня вину в сговоре с российскими оперативными сотрудниками разведки с целью предоставления им информации о национальной обороне Соединенных Штатов», — сообщили на сайте американского Минюста.

По данным расследования, Дзибински-Деббинс периодически ездил в Россию и якобы встречался там с представителями российских спецслужб. Еще в 1997 году он подписал документы, согласно которым готов был служить в России. Тогда же ему якобы присвоили кодовое имя в системе разведки РФ «Икар Лесников».

Дзибински-Деббинс с 1998 по 2005 год служил офицером в американских сухопутных войсках, а именно — в химических подразделениях. А позднее в звании капитана ушел в спецназ. Минюст США утверждает, что именно российские спецслужбы заставили Дзибински-Деббинса поменять род войск.

Еще в 2019 году бывший спецназовец признался, что у него «было мессианское видение» сотрудничества с Россией. Он якобы хотел «принести свободу» в страну.