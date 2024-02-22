Мир 22 февраля 2024, 23:59 Экс-совладельца банка «Открытие» арестовали в США Reuters: в США арестовали бывшего совладельца банка «Открытие» Беляева Pxhere

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В Соединенных Штатах арестовали бывшего совладельца банка «Открытие» Вадима Беляева. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Минюст.

Беляев после переезда в Нью-Йорк сменил фамилию на Вольфсон. Вместе с ним задержали Гэннона Бонда. Утверждается, что мужчины якобы содействовали главе ВТБ Андрею Костину в обходе антироссийских санкций.

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«Двое сообщников, Вадим Вольфсон и Гэннон Бонд, были арестованы в США», — заявили авторы материала.

Власти Соединенных Штатов ввели санкции против Костина 6 апреля 2018 года. Причиной стал украинский конфликт.

Европейский союз ранее согласовал 13-й пакет ограничений против России. Он затронет предприятия оборонно-промышленного комплекса и компания, которые якобы обходят уже введенные санкции. Также в перечень внесут почти 200 юридических и физических лиц, рассказала глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.