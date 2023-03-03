Мир 03 марта 2023, 15:23 Экс-советник ЦРУ допустил, что США пойдут на новую эскалацию конфликта на Украине Экс-советник ЦРУ Рикардс предположил, что новым шагом США по Украине будет эскалация РИА «Новости»

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Эскалация конфликта — единственный шаг, который могут предпринять Соединенные Штаты в ситуации на Украине. Ведь ВСУ проигрывают на поле боя, а антироссийские санкции потерпели неудачу. Такое мнение высказал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в колонке для издания Daily Reckoning.

Он оказался шокирован увеличением военной помощи Украине. Рикардс напомнил, что американцы начинали с поставок РСЗО HIMARS, ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, потом пообещали танки. Затем украинский президент Владимир Зеленский захотел получить истребители F-16, но глава Белого дома Джо Байден ответил отказом.

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«Скорее всего, это всего лишь вопрос времени, когда он одобрит передачу F-16», — предположил эксперт.

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Автор материала заявил, что ни одна из оказанных мер помощи не была эффективной. При этом ВС России медленно и последовательно изматывают ВСУ на поле боя. Рикардс отметил, что запасы оружия Запада в последнее время сильно истощились. При этом дефицит быстро не получится восполнить.