Мир 25 марта 2023, 08:34 Экс-советник ЦРУ допустил, что поражение Украины заставит США ввести туда войска НАТО Экс-советник ЦРУ Рикардс: США могут ввести войска НАТО на Украину после ее поражения nato soldiers

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После поражения Украины Соединенные Штаты могут ввести в западную часть страны войска НАТО под «гуманитарным предлогом». Таким предположением поделился бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в материале для портала Daily Reckoning.

В этом случае может произойти прямой военный конфликт с Россией, считает автор. Кроме того, правительство США может настоять на том, чтобы в конфликт вмешалась Польша, оккупировав Западную Украину для предотвращения продвижения ВС России. Рикардс допустил, что есть риск эскалации вплоть до ядерной войны.

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По его словам, поражение ВСУ неминуемо: у армии не хватает боеприпасов.

«Украине не хватает артиллерийских снарядов, а НАТО не имеет их в больших количествах, в то время как российская индустрия продолжает стабильно снабжать российскую армию снарядами. <…> Это рано или поздно проявится и на поле боя», — считает экс-советник ЦРУ.

Для США это станет геополитической катастрофой, схожей с поражением во Вьетнаме и превосходящим любой современный внешнеполитический кризис, уверен автор статьи.