CNN: бывший советник Трампа отдал Минюсту США документы по делу о штурме Капитолия | 360°

Мир 15 сентября 2022, 07:24 Поделиться Telegram

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Viber CNN: бывший советник Трампа отдал Минюсту США документы по делу о штурме Капитолия CNN: бывший советник Трампа Медоуз отдал Минюсту США документы по штурму Капитолия flickr

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Экс-советник 45-го президента США Дональда Трампа Марк Медоуз исполнил требование Министерства юстиции США и отдал документы, которые связаны со штурмом Капитолия 6 января 2021 года. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

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Экс-советник Трампа в прошлом году отдал комитету Палаты представителей тысячи электронных писем и текстовых сообщений, «прежде чем перестал сотрудничать».

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Документы позволили понять его действия в Белом доме, несмотря на то, что он скрыл сотни сообщений. Медоуз при этом сослался «на привилегии исполнительной власти», уточнил телеканал.

Комитет за месяцы работы пообщался с более чем тысячей человек. Свидетелями по делу стали законодатели и близкие экс-президента США. Также повестки о предоставлении документов получили компании-владельцы крупнейших соцсетей Meta*, Reddit, Alphabet, Twitter.

Толпа сторонников Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание Конгресса в Вашингтоне и пыталась сорвать утверждение результатов президентских выборов, в результате которых победил демократ Джо Байден.

* Деятельность Meta, которая владеет соцсетями Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская.

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