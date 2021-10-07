Экс-советник Трампа заявил, что НАТО должен вооружать Польшу для противостояния России

Роберт О’Брайен, бывший советник президента США по национальной безопасности, в своей статье, опубликованной на сайте RealClearDefense, заявил, что НАТО должен укреплять свой восточный фланг, и в первую очередь Польшу для противостояния России. Об этом написала «ПолитРоссия».

Политик отметил, что Россия модернизирует и наращивает военные силы.

«Однако американские войска, базирующиеся на военных объектах в Германии или на континентальной части США, мало эффективны для сдерживания русских», — считает он.

В связи с этим, по его мнению, США и НАТО должны укреплять восточный фланг — в первую очередь Польшу, чтобы «сдерживать» русских в случае конфликта.

«Кроме того, быстрая модернизация вооруженных сил Варшавы, которая включает приобретение истребителей F-35, современных средств ПВО и основного боевого танка Abrams подкрепляют послание оппонентам НАТО», — написал О’Брайен.