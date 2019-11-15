Экс-советник Трампа признан виновным в даче ложных показаний
Американский политтехнолог Роджер Стоун, в прошлом являвшийся советником президента США Дональда Трампа во время президентских выборов 2016 года, признан виновным по всем семи пунктам обвинения. Об этом сообщило американское издание Politico.
Суд признал его виновным из-за дачи ложных показаний следствию, попыток помешать проведению расследования со стороны Конгресса и оказания давления на свидетеля. Советнику грозит срок до 20 лет тюремного заключения.
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Стоуна задержали 25 января в Форт-Лодердейл, Флорида. Он считался одним из ближайших соратников Дональда Трампа. Ходили слухи, что Стоун также пытался выкупить у WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли скомпрометировать соперницу Трампа на выборах в 2016 году и кандидатку от демократической партии Хиллари Клинтон.
Данный судебный процесс стал частью расследования по выявлению сотрудничества между российскими спецслужбами и предвыборным штабом Дональда Трампа.