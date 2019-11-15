Экс-советник Трампа признан виновным в даче ложных показаний

Суд признал его виновным из-за дачи ложных показаний следствию, попыток помешать проведению расследования со стороны Конгресса и оказания давления на свидетеля. Советнику грозит срок до 20 лет тюремного заключения.

Расследование по «российскому делу» почти завершено Подробнее

Стоуна задержали 25 января в Форт-Лодердейл, Флорида. Он считался одним из ближайших соратников Дональда Трампа. Ходили слухи, что Стоун также пытался выкупить у WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли скомпрометировать соперницу Трампа на выборах в 2016 году и кандидатку от демократической партии Хиллари Клинтон.

Данный судебный процесс стал частью расследования по выявлению сотрудничества между российскими спецслужбами и предвыборным штабом Дональда Трампа.