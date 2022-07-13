Экс-советник Трампа признался в участии в госпереворотах в мире

Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью CNN признался, участвовал в организации государственных переворотов в мире. Он заметил, что это «требует большого количества работы».

Болтон ответил журналисту Джейку Тапперу, который, говоря о январском штурме Капитолия сторонниками бывшего американского лидера Дональда Трампа, заметил, что для подготовки государственного переворота «не нужно обладать блестящим умом».

«Как человек, который помогал планировать государственные перевороты — не здесь, но в других частях света, — я не согласен. Это требует большого количества работы», — заявил Джон Болтон.

Событтия в Капитолии не были примером такой подготовки, добавил он. Начальник Болтона Трамп «прыгал с одной идеи на другую и в конечном счете спустил протестующих на Капитолий — попросил об этом, это несомненно».

Между Трампом и Болтоном, когда те работали вместе, регулярно возникали разногласия. В 2021 году Болтон назвал Трампа «худшим президентом США», написали «Известия».