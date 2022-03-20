Экс-советник Трампа назвал большой ошибкой действия США и НАТО перед спецоперацией на Украине

Американские власти и страны НАТО допустили ошибку, когда говорили, что западные войска не будут смешиваться в ситуацию на Украине. Такое мнение высказал бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон.

«На протяжении нескольких месяцев США и НАТО, и с самого начала президент Джо Байден, неоднократно подчеркивали, что на Украине ни в коем случае не будет никакого вмешательства западных войск», — сказал Болтон в немецкой медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Он добавил, что такие заявления были большой ошибкой. По словам экс-советника, нельзя раскрывать свои карты такому противнику, как президент России Владимир Путин. Болтон отметил, что для безопасности Украины и других стран было бы лучше, если Байден вообще не делал никаких заявлений о возможности развертывания западных войск.

Российская спецоперация началась на Украине 24 февраля. Перед ее запуском американский лидер неоднократно говорил, что США не будут вводить свои войска на украинскую территорию. Целью спецоперации стали демилитаризация и денацификация Украины.