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Экс-советник президента Рейгана призвал не пускать Украину в НАТО

Экс-советник президента Рейгана Бэндоу: не стоит принимать Украину в НАТО

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Соединенные Штаты не должны пускать Украину в НАТО. С таким заявлением выступил старший научный сотрудник Института Катона, бывший спецпомощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в своей статье для сайта 19Fortyfive.

По его мнению, слова США и ЕС о возможном членстве Украины и Грузии в Североатлантическом альянсе — ложь.

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«Ни Грузия, ни Украина не были жизненно важны для обороны Америки или Европы», — заявил он.

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А начало СВО только подтвердило «постоянную нечестность» Запада в его обещаниях Украине, члены НАТО признали, что прямое столкновение с Россией из-за этой страны «не в их интересах».

Бэндоу призвал США заниматься прямыми интересами американцев, а не других государств.

Российские военные продолжают выполнение спецоперации. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала СВО потеряли 61 207 человек, 49 тысяч бойцов ранены. За это же время погибли 5937 российских военнослужащих. Шойгу отметил, что более 90% получивших ранения позже вернулись в строй.

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