Экс-советник президента назвал иск о блокировке YouTube пиаром
Экс-советник президента по развитию интернета Герман Клименко оценил иск компании Ontarget о блокировке Youtube в России из-за контента, наносящего ущерб компании. Об этом сообщила НСН.
По его словам, «практика нынешнего судопроизводства говорит о том, что блокируют все-таки не сами сервисы, а то, что нарушает авторские права», и этот иск связан «больше с пиаром, чем с каким-то серьезным исполнением» требований.
«По крайней мере, YouTube исполняет решения судов в отношении закрытия тех или иных видео — не обязательно из-за нарушения авторских прав. Но пока прецедентов блокировки самого YouTube целиком не было и, надеюсь, не будет», — заключил он.