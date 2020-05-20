Экс-советник президента назвал иск о блокировке YouTube пиаром

По его словам, «практика нынешнего судопроизводства говорит о том, что блокируют все-таки не сами сервисы, а то, что нарушает авторские права», и этот иск связан «больше с пиаром, чем с каким-то серьезным исполнением» требований.

«По крайней мере, YouTube исполняет решения судов в отношении закрытия тех или иных видео — не обязательно из-за нарушения авторских прав. Но пока прецедентов блокировки самого YouTube целиком не было и, надеюсь, не будет», — заключил он.