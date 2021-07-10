Экс-советник Порошенко обвинил Великобританию в отказе оснащать украинские катера

Британская компания Rolls-Royce отказала Украине в поставках комплектующих для украинских десантно-штурмовых катеров «Кентавр». Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.

По его словам, Rolls-Royce должна была поставить водометы для этих катеров, но за пять дней до поставки компания отказалась это делать, сославшись на отсутствие разрешения на поставку товаров двойного назначения.

«Удивительно, ведь для российских (патрульных катеров. — прим. ред.) „Рапторов“ водометы они легко поставляют. Страшно предположить, что бизнес — это ничего личного», — написал Бирюков на своей странице в Facebook.

Он отметил, что пять построенных «Кентавров» вот уже два года не могут принять на вооружение и они стоят у причальной стенки без движения. По мнению Бирюкова, это похоже на саботаж.

Катера «Кентавр» производились на заводе «Кузница на Рыбальском». Этим летом бывший замминистра обороны Украины и председатель правления «Кузницы на Рыбальском» стали фигурантами дела о поставках для ВСУ техники ненадлежащего качества. В частности, речь шла о закупках малых бронированных артиллерийских катеров «Гюрза-М», катерах «Кентавр» и военных автомобилях.