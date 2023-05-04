Мир 04 мая 2023, 22:15 Экс-советник Пентагона рассказал о срыве Путиным секретных планов США Экс-советник Пентагона Макгрегор: Путин сорвал план США по уничтожению России РИА «Новости»

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Начав спецоперацию на Украине, президент России Владимир Путин сорвал секретный план США по уничтожению РФ. Об этом на своем YouTube-канале рассказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, российские власти предприняли операцию, защитившую страну.

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«Мы неустанно работали на протяжении по крайней мере 20 лет, чтобы ослабить Россию, насколько это возможно. Мы решили, что нас не заботит мистер Путин и его успех в деле возрождения государства из пепла истории», — поведал военный.

Москва четко дала понять, что не потерпит продвижения НАТО к границам России, но члены Североатлантического альянса проигнорировали это предупреждение, напомнил Макгрегор. Россия была вынуждена предпринять превентивные меры для защиты своих границ.

Полковник ранее восхитился работой российской разведки. Разведчики провели прекрасную операцию по ликвидации штаб-квартиры девяти украинских бригад. Макгрегор назвал их действия высоким уровнем мастерства.