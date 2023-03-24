Мир 24 марта 2023, 23:29 Экс-советник Пентагона раскрыл самый опасный сценарий конфликта на Украине Полковник Макгрегор: вторжение Польши на Украину станет катастрофой РИА «Новости»

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Вторжение Польши на Украину станет опасным развитием конфликта, заявил в своем блоге на YouTube-канале бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Предполагается, что поляки должны вмешаться в качестве ответной реакции на ряд крупных поражений ВСУ на поле боя.

«На прошлой неделе прозвучало заявление о том, что в случае, если украинцы не смогут воевать и их оборона развалится, тогда поляки должны будут вмешаться и начать наступление. Я думаю, что это крайне опасное решение. Чем дольше все это продлится, тем больше появится возможности для глупых действий», — подчеркнул Макгрегор.

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Офицер также отметил, что в Европе недостаточно людей, которые обеспокоены гуманитарной катастрофой на Украине.

Участие Польши в украинском конфликте будет означать развязывание НАТО третьей мировой войны. Речь идет о заявлении польского дипломата, который сообщил, что Польша займет место Украины в случае ее поражения.